Приглашаем на пет-вечеринку в Санкт-Петербурге!
25.10.2023
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Приглашаем на Костюмированную пет-вечеринку в Санкт-Петербурге!
Самый страшный праздник в году может стать самым веселым, если Вы проведете его со своим питомцем! Начинайте придумывать костюмы для себя и любимца, ведь 28 октября в 15:00 мы приглашаем Вас на нашу пет-вечеринку!
На нашей вечеринке каждый сможет найти себе занятие по душе, ведь мы подготовили:
- Конкурс костюмов среди питомцев.
- Кофе-бар с горячими напитками и снеками.
- Мастер-класс для юных гостей.
- Аквагрим, который дополнит ваш образ.
- Фотозону для ярких снимков.
Для участия питомца в показе костюмов необходима регистрация.
Ждем Вас!