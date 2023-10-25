Приглашаем на пет-вечеринку в Санкт-Петербурге!

25.10.2023
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Приглашаем на Костюмированную пет-вечеринку в Санкт-Петербурге!

Самый страшный праздник в году может стать самым веселым, если Вы проведете его со своим питомцем! Начинайте придумывать костюмы для себя и любимца, ведь 28 октября в 15:00 мы приглашаем Вас на нашу пет-вечеринку!

На нашей вечеринке каждый сможет найти себе занятие по душе, ведь мы подготовили:

  • Конкурс костюмов среди питомцев.
  • Кофе-бар с горячими напитками и снеками.
  • Мастер-класс для юных гостей.
  • Аквагрим, который дополнит ваш образ.
  • Фотозону для ярких снимков.

Для участия питомца в показе костюмов необходима регистрация.

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Ждем Вас!