Приглашаем на пет-вечеринку в Санкт-Петербурге!

Приглашаем на Костюмированную пет-вечеринку в Санкт-Петербурге!

Самый страшный праздник в году может стать самым веселым, если Вы проведете его со своим питомцем! Начинайте придумывать костюмы для себя и любимца, ведь 28 октября в 15:00 мы приглашаем Вас на нашу пет-вечеринку!

На нашей вечеринке каждый сможет найти себе занятие по душе, ведь мы подготовили:

Конкурс костюмов среди питомцев.

Кофе-бар с горячими напитками и снеками.

Мастер-класс для юных гостей.

Аквагрим, который дополнит ваш образ.

Фотозону для ярких снимков.

Для участия питомца в показе костюмов необходима регистрация.

Ждем Вас!