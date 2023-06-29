Приглашаем на пет-экскурсию “Усадьба Быково”

Когда: 1 июля (суббота)

Где: МО, Раменский городской округ, село Быково, главный вход во дворец, в партере.

Во сколько: 12:00

Где мы уже только не путешествовали вместе с Вами и Вашими хвостиками, но открывать новые места и показывать их Вам – это одно из наших любимых занятий!

На этот раз мы отправимся в уникальную усадьбу Быково, по лестницам и тропам которой в разное время гуляли носители известнейших фамилий российского дворянства.

Вы узнаете:



что являлось главным развлечением дворян – владельцев усадьбы;

как выглядит жемчужина Баженовской коллекции;

какими были правила разведения охотничьих собак;

как пахли чёрные розы на аллее;

для чего были построены гигантские оранжереи и швейцарская ферма;

как земная любовь породила великий памятник архитектуры;

о культуре охотничьих клубов и роли собак в них.

Продолжительность экскурсии – 2 часа.

Позаботьтесь о наличии питьевой воды для Вас и Вашего питомца.

Экскурсия бесплатна, регистрация обязательна.

До скорой встречи!