Приглашаем на пет-экскурсию “Усадьба Быково”
29.06.2023
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Когда: 1 июля (суббота)
Где: МО, Раменский городской округ, село Быково, главный вход во дворец, в партере.
Во сколько: 12:00
Где мы уже только не путешествовали вместе с Вами и Вашими хвостиками, но открывать новые места и показывать их Вам – это одно из наших любимых занятий!
На этот раз мы отправимся в уникальную усадьбу Быково, по лестницам и тропам которой в разное время гуляли носители известнейших фамилий российского дворянства.
Вы узнаете:
- что являлось главным развлечением дворян – владельцев усадьбы;
- как выглядит жемчужина Баженовской коллекции;
- какими были правила разведения охотничьих собак;
- как пахли чёрные розы на аллее;
- для чего были построены гигантские оранжереи и швейцарская ферма;
- как земная любовь породила великий памятник архитектуры;
- о культуре охотничьих клубов и роли собак в них.
Продолжительность экскурсии – 2 часа.
Позаботьтесь о наличии питьевой воды для Вас и Вашего питомца.
Экскурсия бесплатна, регистрация обязательна.
До скорой встречи!