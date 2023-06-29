Приглашаем на пет-экскурсию “Усадьба Быково”

29.06.2023
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Когда: 1 июля (суббота)
Где: МО, Раменский городской округ, село Быково, главный вход во дворец, в партере.
Во сколько: 12:00

Где мы уже только не путешествовали вместе с Вами и Вашими хвостиками, но открывать новые места и показывать их Вам – это одно из наших любимых занятий!

На этот раз мы отправимся в уникальную усадьбу Быково, по лестницам и тропам которой в разное время гуляли носители известнейших фамилий российского дворянства.

Вы узнаете:

  • что являлось главным развлечением дворян – владельцев усадьбы;
  • как выглядит жемчужина Баженовской коллекции;
  • какими были правила разведения охотничьих собак;
  • как пахли чёрные розы на аллее;
  • для чего были построены гигантские оранжереи и швейцарская ферма;
  • как земная любовь породила великий памятник архитектуры;
  • о культуре охотничьих клубов и роли собак в них.

Продолжительность экскурсии – 2 часа.

Позаботьтесь о наличии питьевой воды для Вас и Вашего питомца.
Экскурсия бесплатна, регистрация обязательна.

До скорой встречи!

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