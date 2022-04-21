Приглашаем на Модный Показ в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

Пасхальные выходные и неделя после праздника – время, которое нужно провести с родными, близкими и, конечно, не забывать о ваших четвероногих друзьях. Совместный отдых – это то, что поможет поднять настроение и получить мощный заряд положительных эмоций.

23 апреля с 15:00 до 15:45 в рамках фестиваля пройдет Модный Показ, который организуем мы, «Четыре Лапы». Наш Показ будет посвящен совместным путешествиям с питомцем, и мы приглашаем Вас и Вашего любимца принять в нем участие.

Одежда из зоомагазина «Четыре Лапы» – это стильные и многофункциональные модели, которые подойдут как для повседневной жизни, так и для совместной поездки. Может быть, Вы когда-то приобрели у нас комбинезон, в котором Ваш четвероногий друг обожает гулять по лесу? Или яркое платье для любимой собаки, которым на пляже восхищаются все окружающие? Ваш питомец сможет пройтись по красной ковровой дорожке и продемонстрировать его – свой стильный и удобный наряд, который будет актуален в любом совместном путешествии или в поездке.

Путешествия с питомцем – это просто и легко, если подобрать для него подходящую одежду и аксессуары!

Ждем вас!

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