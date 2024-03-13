Приглашаем на лекцию «Путешествие с питомцем»

Близится долгожданное тепло – уже совсем скоро нас ждут отпуска, поездки за город, долгие прогулки на природе. И многие питомцы сопровождают своих пет-родителей, ведь проводить время вместе на свежем воздухе – это здорово!

Но как подготовить любимца к поездке на общественном транспорте или в автомобиле? Что нужно учитывать? Как помочь четвероногому другу адаптироваться к новым условиям и местам?

Об этом Вы узнаете на лекции кинолога Алины Крепс.

Специалист ответит на вопросы, поделится полезными лайфхаками и успокоит самых ответственных владельцев домашних животных.

Приходите!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.