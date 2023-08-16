Приглашаем на кинологический мастер-класс в Воронеже!

Приглашаем Вас на кинологический мастер-класс в Воронеже!

Это уникальная возможность узнать тонкости поведения питомцев, о которых не написано в интернете и книгах, задать вопросы и получить ответы от настоящего профессионала своего дела.

В этот раз, 19 августа, на мастер-классе мы вместе с профессиональным кинологом выучим комплекс «сидеть/лежать/стоять» и команду «ждать». Умение выполнять эти команды способствует повышению уровня выдержки и спокойствия собаки, выстраивает коммуникацию между питомцем и пет-родителем, а также помогает решать бытовые проблемы, такие как произвольные прыжки на людей или вокализация дома в одиночестве.

Мы рекомендуем иметь при себе лакомство, ошейник, поводок и не кормить питомца перед мастер-классом.

Занятие проводит Роман Марков – руководитель дрессировочной площадки MarkovSportDogs, зоопсихолог, кинолог-инструктор по дрессировке.

Когда: 19 августа

Время: 12:00

Место проведения: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д 60 ,ТЦ Аксиома

Участие бесплатное.

Регистрация обязательна.