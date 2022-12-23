Приглашаем на дегустацию Wellkiss
23.12.2022
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Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 23 по 25 декабря включительно для дегустации кормов Wellkiss для кошек.
Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.
В акции участвуют:
- Сухой корм для взрослых кошек с лососем, 1,5 кг
- Сухой корм для привередливых кошек с индейкой, 1,5 кг
- Сухой корм для кошек старше 7 лет с индейкой, 1,5 кг