Четыре лапы Открыть в приложении "Четыре лапы"
Открыть
Москва

Ваш город — Москва?

Да Нет, выбрать другой
Бесплатная доставка
Подписка на доставку
Бонусная программа
Мобильное приложение
Каталог
spinner
Войти
Избранное 0
Корзина
Бесплатная доставка
Подписка на доставку
Бонусная программа
Мобильное приложение
Москва

Ваш город — Москва?

Да Нет, выбрать другой
Наши приложения
приложение ios приложение android

Приглашаем на дегустацию Wellkiss

23.12.2022
67

Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 23 по 25 декабря включительно для дегустации кормов Wellkiss для кошек.

Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.

В акции участвуют:


3 товара Сортировать по
Adult Exigent Корм сухой для привередливых кошек с индейкой, 1,5 кг
Wellkiss Adult Exigent Корм сухой для привередливых кошек с индейкой, 1,5 кг
(4)
1.5 кг
929
Senior Sterilized Корм сухой для кошек старше 7 лет Сеньор Стерил с индейкой, 1,5 кг
Wellkiss Senior Sterilized Корм сухой для кошек старше 7 лет Сеньор Стерил с индейкой, 1,5 кг
(0)
1.5 кг
929
Adult Salmon Корм сухой для кошек с лососем, 1,5 кг
Wellkiss Adult Salmon Корм сухой для кошек с лососем, 1,5 кг
(0)
1.5 кг
929
Авторизация
Авторизуйтесь на сайте, чтобы оформить подписку
Забыли пароль?
или
Я новый покупатель. Зарегистрироваться
Наслаждайся экономией денег и времени! Оформи Подписку на доставку со скидкой
Это легко, выбери подписку при оформлении заказа!
  • Установи свое расписание
  • Переноси или отменяй в любое время
  • Наслаждайся скидками
Узнайте о поступлении

Оставьте почту и мы напишем, когда товар появится в наличии