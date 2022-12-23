Приглашаем на дегустацию Wellkiss

Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 23 по 25 декабря включительно для дегустации кормов Wellkiss для кошек.

Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.

В акции участвуют: