Приглашаем на дегустацию Unica Natura
05.10.2022
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Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 7 по 9 октября включительно для дегустации кормов Unica Natura для кошек и собак.
Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.
В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).
В акции участвуют:
UNICA Indoor сухой корм для кошек с курицей, морковью и рисом, 1,5 кг1449 ₽
Дарим 150 баллов в подарок за отзыв с фото о продукте Unica
Упаковка 5шт.
Страна производства Италия
Unica Natura Сухой корм для собак мелких пород с лососем, рисом и горохом, 2,5 кг1599 ₽
Дарим 150 баллов в подарок за отзыв с фото о продукте Unica
Упаковка 5шт.
Страна производства Италия