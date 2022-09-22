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Приглашаем на дегустацию Unica Natura и Dog&Dog Wild!

22.09.2022
174

Ждём Вас во всех магазинах Четыре Лапы с 23 по 25 сентября включительно для дегустации кормов Unica Natura для кошек и собак и Dog&Dog Wild для собак.

Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.

В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).

В акции участвуют:


3 товара Сортировать по
Сухой корм для собак крупных пород с ягненком, рисом и бобами, 2,5 кг
Unica Natura Сухой корм для собак крупных пород с ягненком, рисом и бобами, 2,5 кг
  Новинка Распродажа: скидки до 50%
2.5 кг
Упаковка 4шт.
Страна производства Италия
1439
Indoor сухой корм для кошек с ягненком, рисом и горохом, 1,5 кг
Unica Natura Indoor сухой корм для кошек с ягненком, рисом и горохом, 1,5 кг
  Новинка Распродажа: скидки до 50%
1.5 кг
Упаковка 5шт.
Страна производства Италия
1340
Regional Grassland Корм сухой для собак
Dog & Dog Wild Regional Grassland Корм сухой для собак
 
2 кг
Упаковка 5шт.
Страна производства Италия
1849
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