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Приглашаем на дегустацию Unica Classe

12.10.2022
220

Ждём вас во всех магазинах «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ» с 14 по 16 октября включительно для дегустации кормов Unica Classe для кошек и собак.

Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.

В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).

В акции участвуют:

2 товара Сортировать по
Корм сухой для стерилизованных кошек с ягненком
UNICA Корм сухой для стерилизованных кошек с ягненком
  Дарим 150 баллов в подарок за отзыв с фото о продукте Unica
1.5 кг
Упаковка 8шт.
Страна производства Италия
985
Корм сухой для собак мелких пород, с ягненком, 2 кг
Unica Classe Корм сухой для собак мелких пород, с ягненком, 2 кг
  Дарим 150 баллов в подарок за отзыв с фото о продукте Unica
2 кг
Упаковка 8шт.
Страна производства Италия
995
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