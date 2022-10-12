Приглашаем на дегустацию Unica Classe
12.10.2022
220
Ждём вас во всех магазинах «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ» с 14 по 16 октября включительно для дегустации кормов Unica Classe для кошек и собак.
Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.
В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).
В акции участвуют:
UNICA Корм сухой для стерилизованных кошек с ягненком985 ₽
Дарим 150 баллов в подарок за отзыв с фото о продукте Unica
Упаковка 8шт.
Страна производства Италия
Unica Classe Корм сухой для собак мелких пород, с ягненком, 2 кг995 ₽
Дарим 150 баллов в подарок за отзыв с фото о продукте Unica
Упаковка 8шт.
Страна производства Италия