Приглашаем на дегустацию Unica Classe
19.10.2022
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Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 21 по 23 октября включительно для дегустации кормов Unica Classe для кошек и собак.
Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.
В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).
В акции участвуют:
- Сухой корм для домашних кошек, с курицей, 1,5 кг
- Сухой корм для стерилизованных кошек, с тунцом, 1,5 кг
- Сухой корм для собак мелких пород, с тунцом, 2 кг
Unica Classe Корм сухой для стерилизованных кошек, с тунцом, 1,5 кг949 ₽
Дарим 150 баллов в подарок за отзыв с фото о продукте Unica
Упаковка 8шт.
Страна производства Италия
UNICA Корм сухой для домашних кошек с курицей949 ₽
Дарим 150 баллов в подарок за отзыв с фото о продукте Unica
Упаковка 8шт.
Страна производства Италия
Unica Classe Корм сухой для собак мелких пород, с тунцом, 2 кг995 ₽
Дарим 150 баллов в подарок за отзыв с фото о продукте Unica
Упаковка 8шт.
Страна производства Италия