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Приглашаем на дегустацию Ownat Ultra

25.11.2022
24

Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 25 по 27 ноября включительно для дегустации кормов Ownat Ultra для кошек.

Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.

В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).

В акции участвуют:


2 товара Сортировать по
ULTRA сухой корм для стерилизованных кошек, с индейкой, 1.5 кг 
Ownat ULTRA сухой корм для стерилизованных кошек, с индейкой, 1.5 кг 
  Чёрная пятница 2022: скидки до 50%
1.5 кг
Упаковка 6шт.
Страна производства Испания
1317
ULTRA сухой корм для кошек, с курицей и рисом, 1,5 кг 
Ownat ULTRA сухой корм для кошек, с курицей и рисом, 1,5 кг 
 
1.5 кг
Упаковка 10шт.
Страна производства Испания
1499
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