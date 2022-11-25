Приглашаем на дегустацию Ownat Ultra
25.11.2022
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Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 25 по 27 ноября включительно для дегустации кормов Ownat Ultra для кошек.
Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.
В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).
В акции участвуют:
- Сухой корм для кошек, с курицей и рисом, 1,5 кг
- Сухой корм для стерилизованных кошек, с индейкой, 1,5 кг
Ownat ULTRA сухой корм для стерилизованных кошек, с индейкой, 1.5 кг1317 ₽
Чёрная пятница 2022: скидки до 50%
Упаковка 6шт.
Страна производства Испания
Ownat ULTRA сухой корм для кошек, с курицей и рисом, 1,5 кг1499 ₽
Упаковка 10шт.
Страна производства Испания