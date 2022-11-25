Приглашаем на дегустацию Ownat Ultra

Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 25 по 27 ноября включительно для дегустации кормов Ownat Ultra для кошек.

Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.

В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).

В акции участвуют: