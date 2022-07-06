Приглашаем на дегустацию Ownat JUST GRAIN FREE 8, 9 и 10 июля!

Ждём Вас во всех магазинах «Четыре Лапы» с 8 по 10 июля включительно для дегустации корма Ownat JUST GRAIN FREE.

Ваши питомцы смогут попробовать и оценить вкусный и полезный корм, приготовленный с использованием натуральных ингредиентов и свежего мяса (до 20%). Приходите с питомцем или возьмите пробник корма Ownat JUST GRAIN FREE с собой.

Во время дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар для тех, что не успел купить корм в июне.