Приглашаем на дегустацию Ownat Classic 24, 25 и 26 июня!
23.06.2022
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Ждём вас во всех магазинах «Четыре Лапы» с 24 по 26 июня включительно для дегустации кормов Ownat Classic.
Ваши питомцы смогут попробовать и оценить вкусный и полезный корм, приготовленный с использованием натуральных ингредиентов и свежего мяса ( до 10%). Приходите с питомцем или возьмите пробник корма Ownat Classic с собой.
Во время дегустации будет действовать дополнительная скидка 10%, которая суммируется с текущей скидкой. Это уникальная возможность приобрести корм Ownat Classic со скидкой 20%.
В акции участвуют:• Cухой корм для взрослых собак мелких пород с курицей;
• Сухой корм для собак всех пород с уткой.