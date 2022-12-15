Четыре лапы Открыть в приложении "Четыре лапы"
Открыть
Москва

Ваш город — Москва?

Да Нет, выбрать другой
Бесплатная доставка
Подписка на доставку
Бонусная программа
Мобильное приложение
Каталог
spinner
Войти
Избранное 0
Корзина
Бесплатная доставка
Подписка на доставку
Бонусная программа
Мобильное приложение
Москва

Ваш город — Москва?

Да Нет, выбрать другой
Наши приложения
приложение ios приложение android

Приглашаем на дегустацию Mealfeel

15.12.2022
55

Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 16 по 18 декабря включительно для дегустации кормов Mealfeel для кошек.

Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.

В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).

В акции участвуют:


2 товара Сортировать по
Корм сухой для стерилизованных кошек с ягненком
Mealfeel Корм сухой для стерилизованных кошек с ягненком
 
1.5 кг
1499
Корм сухой для кошек с чувствительным пищеварением с индейкой и лососем
Mealfeel Корм сухой для кошек с чувствительным пищеварением с индейкой и лососем
 
1.5 кг
1499
Авторизация
Авторизуйтесь на сайте, чтобы оформить подписку
Забыли пароль?
или
Я новый покупатель. Зарегистрироваться
Наслаждайся экономией денег и времени! Оформи Подписку на доставку со скидкой
Это легко, выбери подписку при оформлении заказа!
  • Установи свое расписание
  • Переноси или отменяй в любое время
  • Наслаждайся скидками
Узнайте о поступлении

Оставьте почту и мы напишем, когда товар появится в наличии