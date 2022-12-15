Приглашаем на дегустацию Mealfeel
15.12.2022
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Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 16 по 18 декабря включительно для дегустации кормов Mealfeel для кошек.
Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.
В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).
В акции участвуют:
- Сухой корм для стерилизованных кошек, с ягненком, 1,5 кг
- Сухой корм для кошек с чувствительным пищеварением, с индейкой и лососем, 1,5 кг