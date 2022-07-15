Приглашаем на дегустацию Farmina N&D PUMPKIN и N&D PRIME 15, 16 и 17 июля!
15.07.2022
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Ждём ваших питомцев и Вас во всех магазинах «Четыре Лапы» с 15 по 17 июля включительно для дегустации корма Farmina N&D PUMPKIN и N&D PRIME.
Ваши питомцы смогут попробовать и оценить беззерновой и полезный корм, с высоким содержанием белков животного происхождения. Приходите с питомцем или возьмите пробник корма Farmina N&D PUMPKIN и N&D PRIME с собой.
Во время дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар.
В акции участвуют:
- Cухой корм для собак средних и крупных пород с ягненком, тыквой и черникой
- Cухой корм для собак мелких пород с ягненком, тыквой и черникой
- Сухой корм для кошек с ягненком и черникой