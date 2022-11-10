Приглашаем на дегустацию Dog & Dog WILD
10.11.2022
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Ждём вас во всех магазинах Четыре Лапы с 11 по 13 ноября включительно для дегустации кормов Dog & Dog WILD для собак.
Ваши питомцы смогут попробовать вкусный и полезный корм из ингредиентов высокого качества. Приходите в наши магазины вместе с ними или возьмите пробник с собой.
В период дегустации будет действовать скидка 10% на дегустационный товар (не суммируется с действующими акциями).
В акции участвуют:
Dog & Dog Wild Natural Instinct Корм сухой для щенков6399 ₽
Страна производства Италия
Dog & Dog Wild Regional Ocean Корм сухой для собак6399 ₽
Страна производства Италия