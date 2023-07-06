Приглашаем на благотворительную ярмарку «Город неравнодушных»

Когда: 8-9 июля

Где: г. Москва, ул. Старая Басманная, 15А, стр. 4

(вход со стороны Новой Басманной и Старой Басманной улиц)

8 и 9 июля в Саду имени Баумана пройдет благотворительная ярмарка«Город неравнодушных», приуроченная к особенному празднику – Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

Москвичей и гостей столицы будут ждать множество активностей, в том числе – Зона животных, где Вы сможете посетить секцию Четыре Лапы.

Мы приготовили для Вас лекции от наших ветеринарных экспертов:

8 июля, 16:15-16:45 «Можно ли оставлять питомца в машине» от главного врача Ветеринарной Клиники Четыре Лапы Лидии Шарма.

9 июля, 15:00-15:30 «Какие признаки или симптомы должны насторожить хозяина» от ветеринарного врача Юлии Боталовой.

Также Вас ждут:

бесплатные консультации ветеринарного врача;

экспресс-услуги от нашего грумера.

А еще в рамках ярмарки будет проходить выставка-пристройство кошек и собак, где Вы сможете познакомиться с четвероногими подопечными приютов и фондов для бездомных животных, узнать, как оказать им посильную помощь, а также подарить дом самому лучшему в мире хвостику.

Приходите на благотворительную ярмарку “Город неравнодушных” и обязательно расскажите о ней друзьям и знакомым. Мы ждем Вас!