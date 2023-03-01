Презентация книги «Секреты кошек. Как понять кошку и стать ей другом»

Прививать культуру пет-родительства очень важно с детства. Поэтому наш новый партнерский проект совместно с издательством «Альпина» как раз о том, как важно создавать обучающие материалы для просвещения наших маленьких будущих пет-родителей.

Приглашаем всех на презентацию книги «Секреты кошек. Как понять кошку и стать ей другом» в наш магазин по адресу Москва, проспект Вернадского, д.6 ТЦ «Капитолий» в 13:00.

В программе мероприятия:

1. Обучающая лекция от зоопсихолога.

2. Автограф-сессия с автором книги*.

3. Викторина с возможностью выиграть приз.

В книге, автором которой является зоопсихолог Саша Рауш, есть ответы на самые распространенные детские вопросы о кошках, их анатомии и повадках. Но особое внимание автор уделяет психологии животного. Как понять, что кошке плохо? Как научиться читать сигналы ее тела? Почему нельзя играть с кошкой лазерной указкой? Почему кошки любят забираться в коробки и ящики? Правда ли, что они умеют мстить? Узнав ответы на эти и многие другие вопросы, вы точно сможете подружиться со своим усатым питомцем.

Эта не просто детская энциклопедия, это уникальный путеводитель по миру наших любимых питомцев. Книга будет интересна не только детям, но и взрослым. Совместное прочтение и забавные иллюстрации будут весёлым и полезным занятием с ребёнком.

Саша Рауш — зоопсихолог, специалист по поведению собак и кошек. Саша постоянно делится с владельцами кошек и собак самой актуальной и проверенной информацией о психологии и воспитании питомцев, ведет блог @how_to_be_meow, пишет статьи и выступает на конференциях. Все ее советы и рекомендации либо подтверждены научными исследованиями, либо соответствуют точке зрения большинства авторитетных специалистов с образованием европейского образца.

Ждём всех!

Когда: 4 марта.

Время:13:00.

Место: Зоомагазин Четыре Лапы, -1 этаж, ТЦ Капитолий, проспект Вернадского, 6.

Вход: свободный.

*Книгу для автографа участникам необходимо приобрести самостоятельно в книжных магазинах.