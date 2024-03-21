Премьера фильма «Артур, ты король»

Весна – прекрасное время, чтобы наслаждаться активными прогулками со своими питомцами, ведь они заряжают нас энергией, вдохновляют и просто радуют каждый день!

4 апреля на большие экраны выходит долгожданная премьера с Марком Уолбергом – «Артур, ты король», благодаря которой можно вновь убедиться, на какие подвиги способен человек, если с ним рядом будет четвероногий друг.

Синопсис: Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.

На этот раз совместно с Кинокомпанией «Парадиз» мы запускаем акцию, победители которой смогут получить промо-сертификаты в кино и другие призы!

Условия акции:

1. Совершите покупку от 3000 рублей в одном из наших магазинов в период с 21 марта по 11 апреля;

2. Покажите бонусную карту сотруднику на кассе при оплате покупки;

3. Получите шанс стать победителем акции и выиграть промо-сертификаты в кино и другие призы!

* Кол-во промо-сертификатов ограничено. Победителями станут 75 человек из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, которые 12 апреля получат на электронный адрес по 2 промо-сертификата на скидку в 250 рублей. 75 победителей из других регионов 12 апреля получат на электронный адрес по 2 промо-сертификата на скидку в 150 рублей.

** Предложение действительно с 21 марта по 11 апреля 2024 года. Период совершения покупки для участия в акции с 21 марта по 11 апреля 2024 года. Для участия в акции необходимо совершать покупки с помощью бонусной карты в сети зоомагазинов «Четыре Лапы». С правилами Бонусной программы можно ознакомиться: https://4lapy.ru/bonus-program/. Организатор в любое время вправе досрочно прекратить акцию или изменить ее условия. Подробные сведения об организаторе акции, о правилах ее проведения, ассортименте, участвующем в акции, сроках, месте и порядке ее проведения указаны на сайте www.4lapy.ru. Организатор акции: ООО «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ-ИМ»: 140186, Московская обл., Г.О. Жуковский, ул. Дугина, дом 28/12, помещ. 7, офис 17; ОГРН: 1215000031905

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