Предновогодняя прогулка по Невскому проспекту
Предновогодняя прогулка по Невскому проспекту!
Приглашаем на вечернюю предновогоднюю прогулку по центру Санкт-Петербурга с вашим питомцем!
В Санкт-Петербурге много туристических маршрутов, и каждый из них по-своему уникален. Но мы приготовили по-настоящему необычную предновогоднюю прогулку по Невскому проспекту - для Вас и Вашего питомца!
В этот день Вас ждут:
1. Познавательная экскурсия, где вы сможете узнать историю возникновения любимых праздников - Нового года и Рождества.
2. Возможность полюбоваться нарядным Невским проспектом и прилегающими улицами.
3. Увлекательная прогулка к главной елке на Дворцовой площади!
Посетить предновогоднюю экскурсию просто – заполните заявку!
Спешите, количество мест ограничено!
Не забудьте утеплить себя и своего питомца!
Дата: 25 декабря.
Время:17:00.
Адрес: г. Санкт-Петербург, выход у ст.метро «Гостиный Двор».