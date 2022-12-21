Предновогодняя прогулка по Невскому проспекту!

Приглашаем на вечернюю предновогоднюю прогулку по центру Санкт-Петербурга с вашим питомцем!

В Санкт-Петербурге много туристических маршрутов, и каждый из них по-своему уникален. Но мы приготовили по-настоящему необычную предновогоднюю прогулку по Невскому проспекту - для Вас и Вашего питомца!

В этот день Вас ждут:

1. Познавательная экскурсия, где вы сможете узнать историю возникновения любимых праздников - Нового года и Рождества.

2. Возможность полюбоваться нарядным Невским проспектом и прилегающими улицами.

3. Увлекательная прогулка к главной елке на Дворцовой площади!

Посетить предновогоднюю экскурсию просто – заполните заявку!

Спешите, количество мест ограничено!

Не забудьте утеплить себя и своего питомца!

Дата: 25 декабря.

Время:17:00.

Адрес: г. Санкт-Петербург, выход у ст.метро «Гостиный Двор».