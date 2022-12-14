Празднуем Дни Рождения наших магазинов и дарим подарки!
14.12.2022
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Приглашаем Вас 17 декабря на Дни Рождения зоомагазинов Четыре Лапы по адресам:
- Санкт-Петербург, пр-т Художников, д. 11, лит. А
- Серпухов, ул. Советская, вл. 111
- Видное, ТЦ Галерея 9-18, ул. Олимпийская, д. 6, корп. 1
- Ленинградская обл, п. Мурино, б-р Воронцовский, д. 18
Приходите всей семьей, с друзьями и обязательно берите с собой питомцев.
Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.
Ждем Вас!