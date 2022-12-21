Празднуем Дни Рождения наших магазинов и дарим подарки!

21.12.2022
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Приглашаем Вас 24 декабря на Дни Рождения зоомагазинов Четыре Лапы по адресам:

  • Ростов-на-Дону, ул. Добровольского,18/22
  • Тюмень, ул. Розы Трениной, д.3, к.2, ТЦ «Мегамарт»
  • Москва, пос. Сосенское, б-р Веласкеса, д.3, к1

Приходите всей семьей, с друзьями и обязательно берите с собой питомцев. 

Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.

Ждем Вас!