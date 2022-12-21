Празднуем Дни Рождения наших магазинов и дарим подарки!

Приглашаем Вас 24 декабря на Дни Рождения зоомагазинов Четыре Лапы по адресам:

Ростов-на-Дону, ул. Добровольского,18/22

Тюмень, ул. Розы Трениной, д.3, к.2, ТЦ «Мегамарт»

Москва, пос. Сосенское, б-р Веласкеса, д.3, к1



Приходите всей семьей, с друзьями и обязательно берите с собой питомцев.

Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.

Ждем Вас!