Празднуем Дни Рождения наших магазинов и дарим подарки!
21.12.2022
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Приглашаем Вас 24 декабря на Дни Рождения зоомагазинов Четыре Лапы по адресам:
- Ростов-на-Дону, ул. Добровольского,18/22
- Тюмень, ул. Розы Трениной, д.3, к.2, ТЦ «Мегамарт»
- Москва, пос. Сосенское, б-р Веласкеса, д.3, к1
Приходите всей семьей, с друзьями и обязательно берите с собой питомцев.
Вас ждут: праздничная атмосфера, вкусные подарки для любимцев и скидка 10% на весь ассортимент. Самым маленьким посетителям подарим разноцветные шарики.
Ждем Вас!