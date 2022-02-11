Праздничное открытие нового зоомагазина в Москве
11.02.2022
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Новый зоомагазин «Четыре Лапы» в Москве! В честь этого мы готовим для Вас 19 февраля грандиозное праздничное открытие. Обязательно приходите всей семьей и берите с собой питомцев. Будет весело!
Вас ждут:
- Конкурсы и подарки;
- Фан-встреча с любимыми TikTok блогерами @Hoootdogs (с 14:00 до 15:00) и @SofiadelmonSTRo (с 15:00 до 16:00);
- Беспроигрышная лотерея;
- Неповторимый ведущий;
- Dog-шоу;
- Аквагрим для самых маленьких;
- Фотозона для памятных снимков. Не забывайте делиться фотографиями в соцсетях с отметкой @4lapy.ru.
Розыгрыш каждый час
19 февраля совершите покупку в новом зоомагазине на сумму от 800 рублей и получите на кассе уникальный номер участника. Каждый час мы будем разыгрывать месячный запас корма для питомцев!
Еще больше подарков!
Скидка -10% на все зоотовары в честь праздничного открытия действует весь день 19 февраля 2022.