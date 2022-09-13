Праздничное открытие магазина Четыре Лапы в Самаре!

Приглашаем питомцев и их пет-родителей на грандиозный праздник в Самаре!

17 сентября с 12:00 до 19:00 приглашаем Вас в новый зоомагазин Четыре Лапы, где состоится грандиозный праздник для питомцев и их пет-родителей.

Вас ждут:

1. Увлекательный квест с 12:00 до 19:00 для тех, кто любит тайны и загадки.

2. Фан-встреча с блогером, на которой можно сделать яркие совместные снимки.

3. Бьюти-бар: для Вас - аквагрим, для любимца - стильная прическа.

Также вы сможете принять участие в беспроигрышной лотерее! А среди тех, кто совершит в новом магазине покупку от 1000 рублей, мы будем каждый час разыгрывать месячный запас корма!

Дата: 17 сентября.

Время: с 12:00 до 19:00.