Праздничное открытие флагманского магазина в Москве

Приглашаем Вас 15 января на праздничное открытие флагманского зоомагазина, кабинета здоровья и груминг-салона в Москве! Приходите всей семьей и обязательно берите своих питомцев, будет очень весело и интересно.

Вас ждут:

Увлекательный квест с ценными призами;

Конкурсы и викторины;

Бесплатные консультации от ветеринарного эксперта;

Фан-встреча с известными TikTok блогерами @SofiadelmonSTRo (с 14:00 до 15:00) и @Hoootdogs (с 15:00 до 16:00);

Dog-шоу;

Фотозона для самых лучших инста-снимков. Не забывайте выкладывать фото в соцсети с отметкой @4lapy.ru;

Неповторимый ведущий;

Аквагрим для самых маленьких;

Бесплатный бар с лимонадами;

Беспроигрышная лотерея;

Мастер-класс по уходовым процедурам для кошек (в 16:00).

Среди покупателей 15 января мы разыграем месячный запас корма для питомца!

Чтобы стать участником розыгрыша, совершите покупку в зоомагазине «Четыре Лапы» на сумму от 1500 руб. и получите на кассе уникальный номер участника. Каждый час в зоомагазине «Четыре Лапы» среди участников будет проведен розыгрыш и определен победитель.

Мы дарим скидки!

Скидка -10% на все товары в зоомагазине действует только до 15 января 2022 года.

Скидка 15% на все услуги кабинета здоровья и -20% на услуги груминга действует до 30 января 2022 года.