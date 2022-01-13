Праздничное открытие флагманского магазина в Москве
13.01.2022
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Приглашаем Вас 15 января на праздничное открытие флагманского зоомагазина, кабинета здоровья и груминг-салона в Москве! Приходите всей семьей и обязательно берите своих питомцев, будет очень весело и интересно.
Вас ждут:
- Увлекательный квест с ценными призами;
- Конкурсы и викторины;
- Бесплатные консультации от ветеринарного эксперта;
- Фан-встреча с известными TikTok блогерами @SofiadelmonSTRo (с 14:00 до 15:00) и @Hoootdogs (с 15:00 до 16:00);
- Dog-шоу;
- Фотозона для самых лучших инста-снимков. Не забывайте выкладывать фото в соцсети с отметкой @4lapy.ru;
- Неповторимый ведущий;
- Аквагрим для самых маленьких;
- Бесплатный бар с лимонадами;
- Беспроигрышная лотерея;
- Мастер-класс по уходовым процедурам для кошек (в 16:00).
Среди покупателей 15 января мы разыграем месячный запас корма для питомца!
Чтобы стать участником розыгрыша, совершите покупку в зоомагазине «Четыре Лапы» на сумму от 1500 руб. и получите на кассе уникальный номер участника. Каждый час в зоомагазине «Четыре Лапы» среди участников будет проведен розыгрыш и определен победитель.
Мы дарим скидки!
Скидка -10% на все товары в зоомагазине действует только до 15 января 2022 года.
Скидка 15% на все услуги кабинета здоровья и -20% на услуги груминга действует до 30 января 2022 года.