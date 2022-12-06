Поздравляем победителей акции WONDER LAB

06.12.2022
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Благодарим всех участников акции WONDER LAB и поздравляем победителей!

Имя победителя Номер телефона Приз
Наталия +7-ХХХ-ХХХ-24-26 1000 бонусов
Вера +7-ХХХ-ХХХ-36-94 1000 бонусов
Светлана +7-ХХХ-ХХХ-04-16 1000 бонусов
Елена +7-ХХХ-ХХХ-17-01 1000 бонусов
Мария +7-ХХХ-ХХХ-27-68 1000 бонусов
Мария +7-ХХХ-ХХХ-49-21 1000 бонусов
Анастасия +7-ХХХ-ХХХ-30-26 1000 бонусов
Валерия +7-ХХХ-ХХХ-26-75 1000 бонусов
Светлана +7-ХХХ-ХХХ-32-07 1000 бонусов
Римма +7-ХХХ-ХХХ-85-34 1000 бонусов
Елена +7-ХХХ-ХХХ-57-12 1000 бонусов
Татьяна +7-ХХХ-ХХХ-83-22 1000 бонусов
Татьяна +7-ХХХ-ХХХ-15-58 1000 бонусов
Елена +7-ХХХ-ХХХ-27-25 1000 бонусов
Роман +7-ХХХ-ХХХ-55-16 1000 бонусов
Людмила +7-ХХХ-ХХХ-88-13 1000 бонусов
Андрей +7-ХХХ-ХХХ-33-18 1000 бонусов
Светлана +7-ХХХ-ХХХ-08-72 1000 бонусов
Светлана +7-ХХХ-ХХХ-25-98 1000 бонусов
Татьяна +7-ХХХ-ХХХ-75-77 1000 бонусов
Ксения +7-ХХХ-ХХХ-81-84 1000 бонусов
Наталья +7-ХХХ-ХХХ-26-30 1000 бонусов
Инна +7-ХХХ-ХХХ-49-55 1000 бонусов
Марина +7-ХХХ-ХХХ-22-88 1000 бонусов
Елена +7-ХХХ-ХХХ-89-89 1000 бонусов
Александр +7-ХХХ-ХХХ-26-83 1000 бонусов
Вадим +7-ХХХ-ХХХ-92-99 1000 бонусов
Лина +7-ХХХ-ХХХ-58-66 1000 бонусов
Евгения +7-ХХХ-ХХХ-96-15 1000 бонусов
Елена +7-ХХХ-ХХХ-56-41 1000 бонусов