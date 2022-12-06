Поздравляем победителей акции WONDER LAB
06.12.2022
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Благодарим всех участников акции WONDER LAB и поздравляем победителей!
|Имя победителя
|Номер телефона
|Приз
|Наталия
|+7-ХХХ-ХХХ-24-26
|1000 бонусов
|Вера
|+7-ХХХ-ХХХ-36-94
|1000 бонусов
|Светлана
|+7-ХХХ-ХХХ-04-16
|1000 бонусов
|Елена
|+7-ХХХ-ХХХ-17-01
|1000 бонусов
|Мария
|+7-ХХХ-ХХХ-27-68
|1000 бонусов
|Мария
|+7-ХХХ-ХХХ-49-21
|1000 бонусов
|Анастасия
|+7-ХХХ-ХХХ-30-26
|1000 бонусов
|Валерия
|+7-ХХХ-ХХХ-26-75
|1000 бонусов
|Светлана
|+7-ХХХ-ХХХ-32-07
|1000 бонусов
|Римма
|+7-ХХХ-ХХХ-85-34
|1000 бонусов
|Елена
|+7-ХХХ-ХХХ-57-12
|1000 бонусов
|Татьяна
|+7-ХХХ-ХХХ-83-22
|1000 бонусов
|Татьяна
|+7-ХХХ-ХХХ-15-58
|1000 бонусов
|Елена
|+7-ХХХ-ХХХ-27-25
|1000 бонусов
|Роман
|+7-ХХХ-ХХХ-55-16
|1000 бонусов
|Людмила
|+7-ХХХ-ХХХ-88-13
|1000 бонусов
|Андрей
|+7-ХХХ-ХХХ-33-18
|1000 бонусов
|Светлана
|+7-ХХХ-ХХХ-08-72
|1000 бонусов
|Светлана
|+7-ХХХ-ХХХ-25-98
|1000 бонусов
|Татьяна
|+7-ХХХ-ХХХ-75-77
|1000 бонусов
|Ксения
|+7-ХХХ-ХХХ-81-84
|1000 бонусов
|Наталья
|+7-ХХХ-ХХХ-26-30
|1000 бонусов
|Инна
|+7-ХХХ-ХХХ-49-55
|1000 бонусов
|Марина
|+7-ХХХ-ХХХ-22-88
|1000 бонусов
|Елена
|+7-ХХХ-ХХХ-89-89
|1000 бонусов
|Александр
|+7-ХХХ-ХХХ-26-83
|1000 бонусов
|Вадим
|+7-ХХХ-ХХХ-92-99
|1000 бонусов
|Лина
|+7-ХХХ-ХХХ-58-66
|1000 бонусов
|Евгения
|+7-ХХХ-ХХХ-96-15
|1000 бонусов
|Елена
|+7-ХХХ-ХХХ-56-41
|1000 бонусов