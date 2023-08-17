«Пойдём домой»: выставка-пристройство в Рязани
Синоптики передают, что в эту субботу в Рязани ожидается повышенный уровень умиления, ускоренная виляемость хвостов и возможен даже град из собачьих поцелуев!
Ведь в Лесопарке состоится выставка-пристройство собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтеров «Пойдём домой»!
Когда: 19 августа
Во сколько: 17:00 - 20:00
Где: г. Рязань, Окское шоссе, Лесопарк
Если у Вас на передержке есть подопечный, или вы куратор бездомного хвостика – значит Вам именно сюда!
Ну а если у Вас ещё нет пушистого друга, но вы давно о нём мечтаете – приходите посмотреть. Вдруг именно у нас Вы встретите своего друга и скажете ему самые заветные слова: «Пойдем домой!».
Вас ждёт:
- знакомство с собаками и кошками, находящимися на попечении приютов и кураторов;
- мастер-классы для детей и взрослых;
- благотворительная ярмарка;
- концерт солистов академии музыки.
Подробности и регистрация для волонтёров по кнопке ниже.
Вход свободный!