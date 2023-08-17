«Пойдём домой»: выставка-пристройство в Рязани

Синоптики передают, что в эту субботу в Рязани ожидается повышенный уровень умиления, ускоренная виляемость хвостов и возможен даже град из собачьих поцелуев!

Ведь в Лесопарке состоится выставка-пристройство собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтеров «Пойдём домой»!

Когда: 19 августа

Во сколько: 17:00 - 20:00

Где: г. Рязань, Окское шоссе, Лесопарк



Если у Вас на передержке есть подопечный, или вы куратор бездомного хвостика – значит Вам именно сюда!

Ну а если у Вас ещё нет пушистого друга, но вы давно о нём мечтаете – приходите посмотреть. Вдруг именно у нас Вы встретите своего друга и скажете ему самые заветные слова: «Пойдем домой!».

Вас ждёт:

знакомство с собаками и кошками, находящимися на попечении приютов и кураторов;

мастер-классы для детей и взрослых;

благотворительная ярмарка;

концерт солистов академии музыки.

Подробности и регистрация для волонтёров по кнопке ниже.

Вход свободный!