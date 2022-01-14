Поможем птицам перезимовать

Зимой птицам, остающимся в наших широтах, бывает трудно находить пищу. А ведь она необходима для выработки энергии, которая помогает пернатым согреться в холода. В наших силах им помочь!

22 января приглашаем вас на благотворительную выставку диких птиц в Центр Здоровья Питомца «Четыре Лапы»! Выставка организована совместно с приютом «Зелёный попугай».

В этот день вас ждут:

1. Выставка диких птиц. Вы познакомитесь с такими птицами, как осоед, балобан, ушастая сова и многими другими. А после консультации со специалистом вы даже сможете взять пернатого домой!

2. Познавательная лекция от орнитолога.

3. Шоу-программа и конкурсы от нашего ведущего.

4. Мастер-класс по декорированию скворечников. Под руководством профессионалов вы создадите уникальный скворечник, который заберете с собой и сможете повесить в парке или на даче!

Но это ещё не всё! За пост в Instagram с фотографией, размещенного на природе, скворечника вы получите 200 бонусов на вашу карту «Четыре Лапы»! Не забудьте отметить нас @4lapy.ru

Принять участие в мастер-классе просто - заполните заявку !

Спешите, количество мест ограничено.

Дата: 22 января 2022 года.

Время: 13:00.

Адрес: г. Санкт-Петербург, Центр Здоровья Питомца «Четыре Лапы», пр-т Просвещения 74, корпус 2.

Вход свободный!