Помогаем уличным птицам в холода: подборка кормушек и корма

«Озябли пташки малые,



Голодные, усталые,



И жмутся поплотней.



А вьюга с ревом бешеным



Стучит по ставням свешенным



И злится все сильней».

Помните эти строчки из стихотворения Сергея Есенина? Зимой пернатым приходится несладко. Отсутствие корма становится проблемой. Еда нужна для того, чтобы организм вырабатывал тепло. Орнитологи подсчитали, что в морозы 90% птиц погибает от недостатка калорий. Задача человека – прийти на помощь пернатым. Одна кормушка, повешенная за окно или на дерево, обеспечивает пропитанием несколько сотен птиц.



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