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Помогаем уличным птицам в холода: подборка кормушек и корма

15.11.2021
316
«Озябли пташки малые,  
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.  
А вьюга с ревом бешеным  
Стучит по ставням свешенным  
И злится все сильней».

Помните эти строчки из стихотворения Сергея Есенина? Зимой пернатым приходится несладко. Отсутствие корма становится проблемой. Еда нужна для того, чтобы организм вырабатывал тепло. Орнитологи подсчитали, что в морозы 90% птиц погибает от недостатка калорий. Задача человека – прийти на помощь пернатым. Одна кормушка, повешенная за окно или на дерево, обеспечивает пропитанием несколько сотен птиц.

Покупайте кормушку и корм в зоомагазине «Четыре Лапы», разместите во дворе дома или в парке и помогите уличным птичкам пережить эту зиму.

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29 товаров Сортировать по
новинка Кормушка для птиц сборная
Petmax Кормушка для птиц сборная
  Новинка
Варианты фасовки
140 г
Страна производства Россия
299 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка уличная д/птиц Конфетти желтая 215х80хh195
Дарэлл Кормушка уличная д/птиц Конфетти желтая 215х80хh195
 
Варианты фасовки
Желтый
Страна производства Россия
239 +1 Уведомить о поступлении
Корм для уличных птиц в кормушке
Зоомир Корм для уличных птиц в кормушке
 
Варианты фасовки
300 г
Страна производства Россия
109 +1 Уведомить о поступлении
Оконная кормушка для птиц, 225 мл/15 x 15 x 6 см, прозрачный
Trixie Оконная кормушка для птиц, 225 мл/15 x 15 x 6 см, прозрачный
 
Варианты фасовки
113 г
Страна производства Китай
649 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка-дозатор орехов для белок, 500 мл/22 см, зелёный
Trixie Кормушка-дозатор орехов для белок, 500 мл/22 см, зелёный
 
Варианты фасовки
90 г
Страна производства Китай
465 +1 Уведомить о поступлении
Корм для уличных птиц в пакетах, 3шт х 150г
Зоомир Корм для уличных птиц в пакетах, 3шт х 150г
 
Варианты фасовки
450 г
Страна производства Россия
83 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка для птиц уличная, 1л/20см., пластик.
Trixie Кормушка для птиц уличная, 1л/20см., пластик.
 
Варианты фасовки
1000мл
Страна производства Китай
685 +1 Уведомить о поступлении
Корм для лесных птиц 500 г
Rio Корм для лесных птиц 500 г
 
Варианты фасовки
500 г
Страна производства Россия
177 +1 Уведомить о поступлении
Grandmix Scoiattoli корм для белок и бурундуков, уп. 750 г
Padovan Grandmix Scoiattoli корм для белок и бурундуков, уп. 750 г
 
Варианты фасовки
750 г
Страна производства Италия
465 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка уличная д/птиц Конфетти неокрашенная 215х80хh195
Дарэлл Кормушка уличная д/птиц Конфетти неокрашенная 215х80хh195
 
Варианты фасовки
280 г
Страна производства Россия
173 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка уличная д/птиц Тироль 197х70хh197
Дарэлл Кормушка уличная д/птиц Тироль 197х70хh197
 
Варианты фасовки
280 г
Страна производства Россия
317 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка уличная Фонарь для птиц, 900 мл/17 см
Trixie Кормушка уличная Фонарь для птиц, 900 мл/17 см
 
Варианты фасовки
900мл
Страна производства Китай
429 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка подвесная, ф 8 x 22 см, зелёный
Trixie Кормушка подвесная, ф 8 x 22 см, зелёный
 
Варианты фасовки
120 г
Страна производства Китай
437 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка подвесная с крышей, 10 x 25 см
Trixie Кормушка подвесная с крышей, 10 x 25 см
 
Варианты фасовки
160 г
Страна производства Китай
417 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка подвесная, ф 7 x 35 см
Trixie Кормушка подвесная, ф 7 x 35 см
 
Варианты фасовки
180 г
Страна производства Китай
417 +1 Уведомить о поступлении
Миска подвесная для птиц, металл, 2,2 л/ф 30 см, серый
Trixie Миска подвесная для птиц, металл, 2,2 л/ф 30 см, серый
 
Варианты фасовки
510 г
Страна производства Китай
1259 +1 Уведомить о поступлении
Миска подвесная для птиц, чугун, 250 мл/ф 16 см, коричневый
Trixie Миска подвесная для птиц, чугун, 250 мл/ф 16 см, коричневый
 
Варианты фасовки
710 г
Страна производства Китай
1179 +1 Уведомить о поступлении
RIO Питательный шарик (для подкармливания и привлечения птиц в природе)12 шт
Rio RIO Питательный шарик (для подкармливания и привлечения птиц в природе)12 шт
 
Варианты фасовки
1.2 кг
Страна производства Россия
659 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка для птиц уличная, 500 мл/22 см
Trixie Кормушка для птиц уличная, 500 мл/22 см
 
Варианты фасовки
500мл
Страна производства Китай
365 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка для птиц уличная, 300 мл/17 см, пластик
Trixie Кормушка для птиц уличная, 300 мл/17 см, пластик
 
Варианты фасовки
300мл
Страна производства Китай
415 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка подвесная, ф 8 x 29 см, зелёный
Trixie Кормушка подвесная, ф 8 x 29 см, зелёный
 
Варианты фасовки
150 г
Страна производства Китай
479 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка подвесная Цветок, 14 x 42 см
Trixie Кормушка подвесная Цветок, 14 x 42 см
 
Варианты фасовки
130 г
Страна производства Китай
697 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка подвесная Яблоко, 12 x 35 см
Trixie Кормушка подвесная Яблоко, 12 x 35 см
 
Варианты фасовки
110 г
Страна производства Китай
655 +1 Уведомить о поступлении
Миска для птиц, чугун, 180 мл/ф 15 cм, красный
Trixie Миска для птиц, чугун, 180 мл/ф 15 cм, красный
 
Варианты фасовки
560 г
Страна производства Китай
615 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка для птиц Шишка, 19 x 23 x 19 см, коричневый/белый
Trixie Кормушка для птиц Шишка, 19 x 23 x 19 см, коричневый/белый
 
Варианты фасовки
1.24 кг
Страна производства Китай
2135 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка уличная Villa, металл, 2 л/26 x 19 x 19 см, чёрный
Trixie Кормушка уличная Villa, металл, 2 л/26 x 19 x 19 см, чёрный
 
Варианты фасовки
1.14 кг
Страна производства Китай
2589 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка Фонарь для птиц, 1400мл/22см
Trixie Кормушка Фонарь для птиц, 1400мл/22см
 
Варианты фасовки
1400мл
Страна производства Китай
845 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка для птиц Желудь, 700 мл/14 x 22 см, коричневый/белый
Trixie Кормушка для птиц Желудь, 700 мл/14 x 22 см, коричневый/белый
 
Варианты фасовки
240 г
Страна производства Китай
1095 +1 Уведомить о поступлении
Кормушка для птиц Натура F4 уличная деревянная
Ferplast Кормушка для птиц Натура F4 уличная деревянная
 
Варианты фасовки
995 г
Страна производства Россия
1059 +1 Уведомить о поступлении
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