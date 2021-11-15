Помогаем уличным птицам в холода: подборка кормушек и корма
15.11.2021
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Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней».
Помните эти строчки из стихотворения Сергея Есенина? Зимой пернатым приходится несладко. Отсутствие корма становится проблемой. Еда нужна для того, чтобы организм вырабатывал тепло. Орнитологи подсчитали, что в морозы 90% птиц погибает от недостатка калорий. Задача человека – прийти на помощь пернатым. Одна кормушка, повешенная за окно или на дерево, обеспечивает пропитанием несколько сотен птиц.
Покупайте кормушку и корм в зоомагазине «Четыре Лапы», разместите во дворе дома или в парке и помогите уличным птичкам пережить эту зиму.
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