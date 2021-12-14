Подборка для новогоднего настроения
14.12.2021
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Приближается самый главный праздник года. Все начинают наряжать елки, готовят подарки и планируют предстоящие праздники.
В честь этого мы подготовили нашу самую атмосферную подборку одежды и аксессуаров для питомцев. Яркие наряды и ободки сделают вашего любимца звездой на новогодней вечеринке. Уютные лежаки и игрушки точно создадут новогоднее настроение и атмосферу праздника в доме.
Rurri Костюм для собак и кошек Christmas елочка и шапка999 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Одежда и обувь: 2=3 наряд в подарок
Размеры
Страна производства Китай
Rurri Шляпка для собак красная с оленьями рожками 6х16см399 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Одежда и обувь: 2=3 наряд в подарок
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Домик для собак и кошек Санта1999 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Лежак для собак и кошек Новогодний3999 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Набор игрушек для собак Новогодний979 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Игрушка и Игровой коврик для поиска лакомств 2 в 1799 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Игрушка для кошек Дразнилка Звездочка239 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Игрушка для кошек Дразнилка Елочка269 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Набор игрушек для кошек Новогодний699 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Свитер для собак красный Елочка светящаяся Led1299 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Одежда и обувь: 2=3 наряд в подарок
Размеры
Страна производства Китай
Rurri Шапка и шарф для собак светящийся Led499 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Одежда и обувь: 2=3 наряд в подарок
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Ободок для собак и кошек Рога Оленьи малые красные399 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Одежда и обувь: 2=3 наряд в подарок
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Ободок для собак и кошек Рога Оленьи коричневые449 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Одежда и обувь: 2=3 наряд в подарок
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Ободок для собак и кошек Рога Оленьи большие красные499 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Одежда и обувь: 2=3 наряд в подарок
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Ободок для собак и кошек Елочка399 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Одежда и обувь: 2=3 наряд в подарок
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Мяч светящийся, 10,7 см549 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Мяч светящийся, 6,7 см449 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Мяч, 10 см699 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Варианты фасовки
Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Мяч, 6,3 см429 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Гантель с мячами, 15 см637 ₽ +1 Уведомить о поступлении
Скидка -15% на товар недели
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Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Колокольчик, 7,5 см399 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Снежинка, 12,5 см349 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Кость, 15 см449 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Олень, 15 см599 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Косточка619 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Олень849 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Гном749 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Олень1199 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай
Rurri Игрушка для собак Мяч Снежок 8,8 см339 ₽ +1 Уведомить о поступлении
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Страна производства Китай