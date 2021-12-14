Подборка для новогоднего настроения

Приближается самый главный праздник года. Все начинают наряжать елки, готовят подарки и планируют предстоящие праздники.

В честь этого мы подготовили нашу самую атмосферную подборку одежды и аксессуаров для питомцев. Яркие наряды и ободки сделают вашего любимца звездой на новогодней вечеринке. Уютные лежаки и игрушки точно создадут новогоднее настроение и атмосферу праздника в доме.