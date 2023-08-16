Пет-вечеринка в ЖК Ariosto

Когда: 19 августа

Во сколько: 13:00-17:00

Где: Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, амфитеатр между домами 4 и 6

19 августа мы приглашаем всех присоединиться к пет-вечеринке в ЖК Ariosto.

В этот день мы сможем с Вами и Вашими четвероногими любимцами собраться в амфитеатре и провести время с пользой и удовольствием.

В течение дня Вас ждут:

модный показ;

зажигательный ведущий, DJ, конкурсы;

консультации груминг-специалиста;

аквагрим и угощения для детей;

яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Для участия питомца в модном показе необходима регистрация.