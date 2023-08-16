Пет-вечеринка в ЖК Ariosto
16.08.2023
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Когда: 19 августа
Во сколько: 13:00-17:00
Где: Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, амфитеатр между домами 4 и 6
19 августа мы приглашаем всех присоединиться к пет-вечеринке в ЖК Ariosto.
В этот день мы сможем с Вами и Вашими четвероногими любимцами собраться в амфитеатре и провести время с пользой и удовольствием.
В течение дня Вас ждут:
- модный показ;
- зажигательный ведущий, DJ, конкурсы;
- консультации груминг-специалиста;
- аквагрим и угощения для детей;
- яркие фото на память в нашей классной фотозоне.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
Для участия питомца в модном показе необходима регистрация.