Пет-вечеринка в ЖК Ariosto

16.08.2023
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Когда: 19 августа
Во сколько: 13:00-17:00
Где: Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, амфитеатр между домами 4 и 6

19 августа мы приглашаем всех присоединиться к пет-вечеринке в ЖК Ariosto.

В этот день мы сможем с Вами и Вашими четвероногими любимцами собраться в амфитеатре и провести время с пользой и удовольствием.

В течение дня Вас ждут:

  • модный показ;
  • зажигательный ведущий, DJ, конкурсы;
  • консультации груминг-специалиста;
  • аквагрим и угощения для детей;
  • яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Для участия питомца в модном показе необходима регистрация.

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