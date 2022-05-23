Pet Friendly Day в Химках

Приглашаем на Pet Friendly Day в «MEGA Химки»!

Вы и Ваш питомец любите проводить время с пользой и стремитесь узнавать что-то новое? Это значит, что Вы — ответственный и любящий пет-родитель, который считает, что вместе — лучше и веселее!

28 мая с 12:00 до 18:00 приглашаем Вас и Вашего любимца на Pet Friendly Day в «MEGA Химки». Специально для Вас будет организовано PET-пространство, где Вы и Ваш питомец сможете не только узнать много нового и интересного, но и преобразиться.

В этот день каждый найдет для себя то, что нужно именно ему!

Вас ждут:

1. Лекции от нашего грумера Анастасии Соколовой, а также от главного врача Ветеринарного Центра «Четыре Лапы» в Химках - Анатолия Черникова.

2. Бесплатные экспресс-услуги от профессионального грумера.

3. Мастер-классы от кинолога Ольги Аносовой.

4. Фэшн-шоу для питомцев и их пет-родителей.

5. Модная фотосессия.

Расписание лекций от грумера:

12:00 — «Уход за шерстью питомца: собаки».

С профессиональным грумером будем разбираться в том, к какому именно типу относится шерсть Вашего питомца. Специалист расскажет, как правильно ухаживать за ней, порекомендует частоту ухода, а также поможет определиться с выбором косметических средств и инструментов для ухода за Вашим любимцем, исходя из типа его шерсти.

14:00 — «Уход за шерстью питомца: кошки».

Грумер расскажет о том, как организовать уход за шерстью Вашей любимицы, поддерживать красоту, поделится секретами, позволяющими уменьшить продолжительность линьки. Также поговорим о разных породах кошек и о том, какие из них нуждаются в частом мытье, а кому оно не рекомендуется. Обсудим средства по уходу за шерстью и разберем различные виды инструментов к каждому типу шерсти Вашей кошки.

16:00 — «Гигиенический уход за домашними питомцами (общий по кошкам и собакам)».

Вы узнаете, как правильно и безопасно проводить такие процедуры, как стрижка когтей, чистка зубов, глаз и ушей. Какие средства и инструменты Вам могут понадобиться, как часто нужно уделять внимание гигиене, а также как приучить к необходимым процедурам Вашего питомца.

Расписание лекций от ветеринарного эксперта:

13:00 — «Путешествуем вместе с питомцем».

От ветеринарного эксперта Вы узнаете, как грамотно подготовиться к поездке с питомцем: как избежать стресса, что необходимо в первую очередь взять в дорогу и что положить в аптечку. Специалист расскажет о том, какие документы понадобятся для выезда за рубеж и на что обратить внимание при поездках на различных видах транспорта по России.

15:00 — «Путешествие с кошкой без стресса».

Ветеринарный эксперт расскажет о том, как подготовиться к поездке с Вашей кошкой: даст рекомендации, как приучить ее к новой переноске, как нейтрализовать стресс в поездке, какие препараты должны быть в мобильной аптечке, а также о том, что делать, если все же вашу любимицу укачивает.

17:00 — «Отправляемся за город. Защита от внешних паразитов».

Вы узнаете о том, как правильно подготовиться к поездке за город с Вашим питомцем. Ветеринарный эксперт разберет все возможные виды обработки и защиты от паразитов, расскажет, каким местам уделить пристальное внимание при осмотре питомца после его возвращения с природы. А также даст рекомендации по защите дома от внешних паразитов.

Ждем вас!

Важно! Регистрация на фэшн-шоу обязательна!

Дата: 28 мая.

Время: с 12:00 до 18:00.

Место: ТРЦ «MEGA Химки».