ПЕТ-экскурсия
Приглашаем на pet-экскурсию по московскому району Хамовники!
Хотите на прогулке с питомцем провести время с пользой? Приглашаем на увлекательную pet-экскурсию по Хамовникам, неповторимому району Москвы!
Хамовники — уютнейший район Москвы, в котором памятники боярского средневековья соседствуют с советским авангардом, а клинический городок соперничает по площади со сквером. Уникальные памятники архитектуры стоят здесь бок о бок с жилыми домами.
Маршрут pet-экскурсии пролегает от сквера Девичьего поля до Усачёвского рынка и захватывает такие достопримечательности, как:
- памятник Л.Н. Толстому;
- храм Михаила Архангела на Девичьем поле;
- клуб завода «Каучук»;
- завод «Электролуч»;
- Дом Булгакова;
- и другие.
Во время экскурсии вы:
- познакомитесь с историей московского района Хамовники;
- услышите интересные истории из жизни его обитателей и их домашних любимцев;
- узнаете о местах района, где будут рады вам и вашим четвероногим друзьям.
Ваши питомцы в это время смогут порезвиться на благоустроенной специально для них территории сквера Девичьего поля и пообщаться между собой.
По окончании экскурсии вы сможете согреться и перекусить в одном из самых модных фуд-кортов Москвы.
Наш гид — Марина Иванова: искусствовед, автор экскурсионных маршрутов по Москве и лекций по искусству.
Участие в экскурсии бесплатно, по предварительной регистрации.
Количество мест ограничено.
Регистрация на 5 февраля, 13:00.
Регистрация на 6 февраля 15:00.