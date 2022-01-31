ПЕТ-экскурсия

Приглашаем на pet-экскурсию по московскому району Хамовники!

Хотите на прогулке с питомцем провести время с пользой? Приглашаем на увлекательную pet-экскурсию по Хамовникам, неповторимому району Москвы!

Хамовники — уютнейший район Москвы, в котором памятники боярского средневековья соседствуют с советским авангардом, а клинический городок соперничает по площади со сквером. Уникальные памятники архитектуры стоят здесь бок о бок с жилыми домами.

Маршрут pet-экскурсии пролегает от сквера Девичьего поля до Усачёвского рынка и захватывает такие достопримечательности, как:

памятник Л.Н. Толстому;

храм Михаила Архангела на Девичьем поле;

клуб завода «Каучук»;

завод «Электролуч»;

Дом Булгакова;

и другие.

Во время экскурсии вы:

познакомитесь с историей московского района Хамовники;

услышите интересные истории из жизни его обитателей и их домашних любимцев;

узнаете о местах района, где будут рады вам и вашим четвероногим друзьям.

Ваши питомцы в это время смогут порезвиться на благоустроенной специально для них территории сквера Девичьего поля и пообщаться между собой.

По окончании экскурсии вы сможете согреться и перекусить в одном из самых модных фуд-кортов Москвы.

Наш гид — Марина Иванова: искусствовед, автор экскурсионных маршрутов по Москве и лекций по искусству.

Участие в экскурсии бесплатно, по предварительной регистрации.

Количество мест ограничено.

Регистрация на 5 февраля, 13:00.

Регистрация на 6 февраля 15:00.