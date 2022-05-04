PET-экскурсия в Санкт-Петербурге
Приглашаем на pet-экскурсию по весеннему Петербургу!
Весна - это время, когда природа начинает просыпаться. В этот период мы можем по-другому взглянуть на вещи, которые стали рутинными и обыденными. Например, сделать прогулку с питомцем по местам, которые хорошо знакомы, удивительной и познавательной.
7 мая в 15:00 приглашаем Вас и Вашего четвероногого друга на pet-экскурсию по dog-friendly Приморскому парку Победы.
Во время прогулки Вы сможете погрузиться в эпоху правления Петра Великого и узнать много интересного о дачной жизни первого российского императора, а также историю Крестовского и Петровского островов.
Во время прогулки по самому парку Вы узнаете о том, как Приморский парк Победы, посвященный победам российского морского флота в Великой Отечественной войне, стал местом притяжения жителей и гостей Санкт-Петербурга.
Дата: 7 мая.
Время: 15:00.
Место встречи: станция метро «Крестовский остров».
Регистрация обязательна, количество мест ограничено!