Пет-экскурсия в музее-заповеднике Коломенское
Приглашаем Вас и любимца на пет-экскурсию по дворцам и садам музея-заповедника Коломенское!
Дата: 30 сентября, 2023 г.
Время: 13:00 - 15:00
Адрес: Москва, станция метро Коломенская, выход №2
Контакты: sfomich@4lapy.ru
Гид-экскурсовод: Вера Ушакова
Мы погуляем по загородной резиденции русских государей, увидим памятники архитектуры XVI-XIX вв. и полюбуемся великолепными садами, в которых многие сорта яблок уже созрели. При желании, можно будет даже продегустировать спелые плоды!
Вы узнаете, как был устроен Государев двор во времена Алексея Михайловича, как любил проводить время Государь в своей летней резиденции, увидите Спасские и Красные ворота Государева двора, домовую церковь семьи Романовых - храм Казанской иконы Божией матери, домик Петра 1, и , конечно же, главную достопримечательность Коломенского, памятник архитектуры 16 века – церковь Вознесения. Мы полюбуемся видами с высокого берега реки Москвы и вдохнем аромат яблоневых садов, посаженных здесь ещё по велению Алексея Михайловича.
До встречи!
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