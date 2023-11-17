Пет-экскурсия в Екатеринбурге

Ловим последние осенние деньки и на этот раз приглашаем Вас прогуляться по атмосферному и уютному Екатеринбургу!

Екатеринбург – город с противоречивым характером. Роскошные особняки золотопромышленников соседствуют в нем с памятниками конструктивизма и современными небоскребами. Активная культурная жизнь – с заводскими традициями. Мы с Вами и Вашими хвостиками увидим своими глазами, как менялась уральская столица, какие события происходили в ней на протяжении столетий и какие знаменитые люди здесь жили!

Вы увидите:

памятник основателям города – Татищеву и де Геннину;

исторический сквер и набережную пруда, одетую в гранит на манер петербургских;

место гибели Николая II и Храм на Крови, посвященный этому трагическому событию;

мемориал Святым Петру и Февронии;

конструктивистские здания Корабль и Трактор;

первые театр и кинотеатр Екатеринбурга.

Участие в экскурсии бесплатное, регистрация обязательна.

Просим Вас позаботиться о тепле и комфорте Ваших любицев и держать их на поводке.



До встречи в сердце Екатеринбурга!