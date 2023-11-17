Пет-экскурсия в Екатеринбурге
17.11.2023
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Ловим последние осенние деньки и на этот раз приглашаем Вас прогуляться по атмосферному и уютному Екатеринбургу!
Екатеринбург – город с противоречивым характером. Роскошные особняки золотопромышленников соседствуют в нем с памятниками конструктивизма и современными небоскребами. Активная культурная жизнь – с заводскими традициями. Мы с Вами и Вашими хвостиками увидим своими глазами, как менялась уральская столица, какие события происходили в ней на протяжении столетий и какие знаменитые люди здесь жили!
Вы увидите:
- памятник основателям города – Татищеву и де Геннину;
- исторический сквер и набережную пруда, одетую в гранит на манер петербургских;
- место гибели Николая II и Храм на Крови, посвященный этому трагическому событию;
- мемориал Святым Петру и Февронии;
- конструктивистские здания Корабль и Трактор;
- первые театр и кинотеатр Екатеринбурга.
Участие в экскурсии бесплатное, регистрация обязательна.
Просим Вас позаботиться о тепле и комфорте Ваших любицев и держать их на поводке.
До встречи в сердце Екатеринбурга!