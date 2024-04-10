Пет-экскурсия «Прогулка по Петроградской стороне» в Санкт-Петербурге
10.04.2024
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Северная столица особенно прекрасна в ярких весенних красках. Вы хотите насладиться красотой Санкт-Петербурга на прогулке со своим питомцем, а еще – узнать о городе что-то новое для себя?
14 апреля в 15:00 приглашаем Вас на пет-экскурсию по Петроградской стороне – одной из старейших исторических частей Санкт-Петербурга, на которой в последней трети XIX века началось активное строительство сначала особняков, затем – многоэтажных каменных доходных домов.
На прогулке Вы сможете:
- Насладиться красками скверов Князь-Владимирский и Красный Курсант.
- Познакомиться с уличным творчеством – знаменитыми граффити «Ангел Победы», «Синий петух», «Покорители неба и космоса».
- Попробовать отыскать сову на доходных домах Малого проспекта.
Регистрация обязательная – по кнопке ниже.