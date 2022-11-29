Пет-экскурсия «Прогулка по Каменноостровскому проспекту»

Приглашаем на пет-экскурсию «Прогулка по Каменноостровскому проспекту»!

Встречайте зиму вместе с нами! Проведите первые дни декабря с пользой - прогуляйтесь вместе с питомцем и другими пет-родителями, подышите свежим морозным воздухом и узнайте много нового и интересного о городе на Неве!

4 декабря приглашаем Вас на пет-экскурсию по Каменноостровскому проспекту - одной из красивейших улиц Санкт-Петербурга, берущей свое начало от Троицкого моста.

Вы сможете:

1. Узнать историю застройки ХХ века на Каменноостровском проспекте.

2. Посетить Музыкальный сквер.

3. Заглянуть во двор улицы Шостаковича и познакомиться с историей создания его знаменитой 7-й симфонии.

4. Узнать о покорении космоса кошками, посетив Гатчинскую улицу.

Не забудьте одеть себя и питомца потеплее!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено!

Когда: 4 декабря.

Где: ст. метро «Петроградская».

Время: 14:00.