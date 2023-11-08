Пет-экскурсия по Васильевскому острову
08.11.2023
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Объединяйте приятное с полезным на прогулке с питомцем, проводите время с пользой!
Приглашаем на увлекательную пет-экскурсию по Васильевскому острову, неповторимому району Санкт-Петербурга!
Маршрут пет-экскурсии «Непарадный Васильевский остров» пролегает от станции метро Василеостровская до садика Академии Художеств и захватывает такие достопримечательности, как:
- Храмы Васильевского острова.
- Улица Репина - самая узкая улица города.
- Сад Академии Художеств имени Репина.
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