Пет-экскурсия по Васильевскому острову

Объединяйте приятное с полезным на прогулке с питомцем, проводите время с пользой!

Приглашаем на увлекательную пет-экскурсию по Васильевскому острову, неповторимому району Санкт-Петербурга!

Маршрут пет-экскурсии «Непарадный Васильевский остров» пролегает от станции метро Василеостровская до садика Академии Художеств и захватывает такие достопримечательности, как:

Храмы Васильевского острова.

Улица Репина - самая узкая улица города.

Сад Академии Художеств имени Репина.

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