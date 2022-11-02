Пет-экскурсия по Цветному бульвару
Приглашаем на пет-экскурсию по Цветному бульвару!
Вы любите сочетать приятное с полезным? А как насчет того, чтобы прогуляться с питомцем и при этом узнать что-то новое о любимом городе?
6 ноября приглашаем Вас и любимца на пет-экскурсию по Цветному бульвару, которую проведет экскурсовод, москвовед и участник конкурса «Покажи Москву» Мария Карась.
Вы узнаете:
1. Где начала свою историю легендарная династия дрессировщиков Дуровых.
2. Какие необычные питомцы были у А.П. Чехова.
3. О том, кто называл В.А. Гиляровского «дядя Гиляй».
4. Где и почему прячется река Неглинка.
5. Почему Трубная площадь получила такое название.
Регистрация обязательна!
Когда: 6 ноября.
Во сколько: 16:00.