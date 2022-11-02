Пет-экскурсия по Цветному бульвару

Приглашаем на пет-экскурсию по Цветному бульвару!

Вы любите сочетать приятное с полезным? А как насчет того, чтобы прогуляться с питомцем и при этом узнать что-то новое о любимом городе?

6 ноября приглашаем Вас и любимца на пет-экскурсию по Цветному бульвару, которую проведет экскурсовод, москвовед и участник конкурса «Покажи Москву» Мария Карась.

Вы узнаете:

1. Где начала свою историю легендарная династия дрессировщиков Дуровых.

2. Какие необычные питомцы были у А.П. Чехова.

3. О том, кто называл В.А. Гиляровского «дядя Гиляй».

4. Где и почему прячется река Неглинка.

5. Почему Трубная площадь получила такое название.

Регистрация обязательна!

Когда: 6 ноября.

Во сколько: 16:00.