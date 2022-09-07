Пет-экскурсия по Таврическому саду

Приглашаем на пет-экскурсию в Санкт-Петербурге!

Осень и ее яркие краски - отличный повод для того, чтобы открыть новый экскурсионный пет-маршрут по Северной Столице! Ведь у природы нет плохой погоды, особенно в пейзажах Таврического сада.

11 сентября в 16:00 Вы сможете узнать:

1. Откуда произошли названия улиц, районов, многоквартирных домов и особняков знаменитого исторического района Санкт-Петербурга на улице Фурштатской.

2. Историю Дворца бумажного короля, особняков Боткина и Спиридонова, казарм Преображенского полка.

Маршрут также затронет музей Суворова, Смольный монастырь и Институт благородных девиц, а закончится наше путешествие у главного фасада Таврического дворца и прогулкой по Таврическому саду.

Ждем Вас и Ваших питомцев!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено!

Где: Санкт-Петербург, ст.м.Чернышевская.

Когда: 11 сентября.

Во сколько: 16:00.