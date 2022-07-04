Пет-экскурсия «По следам Шерлока Холмса»

Приглашаем на Пет-экскурсию «По следам Шерлока Холмса».

Давно мечтали пройтись по местам, где был снят знаменитый фильм «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона»? Вы можете сделать это вместе с нами, а питомец с удовольствием составит Вам компанию! А еще - почувствует себя четвероногим сыщиком!

10 июля в 16:00 приглашаем Вас на Пет-экскурсию «По следам Шерлока Холмса». Вместе с питомцами:

1. Прогуляемся по маршруту от Чёрной речки до Каменного острова.

2. Окунемся в таинственную атмосферу исторического Санкт-Петербурга.

3. Посетим парки по обеим сторонам от Ушаковского моста, где четвероногие смогут вдоволь порезвиться и пообщаться между собой.

Летнее настроение, история знаменитых мест и наши любимцы, которые с удовольствием проводят время на свежем воздухе - это то, что ждет Вас в этот день!

Дата: 10 июля.

Время: 16:00.

Место: Санкт-Петербург

Встречаемся у станции метро «Чёрная речка».