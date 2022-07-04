Пет-экскурсия «По следам Шерлока Холмса»
Приглашаем на Пет-экскурсию «По следам Шерлока Холмса».
Давно мечтали пройтись по местам, где был снят знаменитый фильм «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона»? Вы можете сделать это вместе с нами, а питомец с удовольствием составит Вам компанию! А еще - почувствует себя четвероногим сыщиком!
10 июля в 16:00 приглашаем Вас на Пет-экскурсию «По следам Шерлока Холмса». Вместе с питомцами:
1. Прогуляемся по маршруту от Чёрной речки до Каменного острова.
2. Окунемся в таинственную атмосферу исторического Санкт-Петербурга.
3. Посетим парки по обеим сторонам от Ушаковского моста, где четвероногие смогут вдоволь порезвиться и пообщаться между собой.
Летнее настроение, история знаменитых мест и наши любимцы, которые с удовольствием проводят время на свежем воздухе - это то, что ждет Вас в этот день!
Дата: 10 июля.
Время: 16:00.
Место: Санкт-Петербург
Встречаемся у станции метро «Чёрная речка».