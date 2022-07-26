Пет-экскурсия по Приморскому парку Победы в Санкт-Петербурге

Приглашаем на пет-экскурсию по Приморскому парку Победы в Санкт-Петербурге!

Мы рады, что вам нравятся наши экскурсии, поэтому для тех, кто не успел, мы решили повторить прогулку по dog-friendly Приморскому парку Победы!

30 июля в 17:00 приглашаем Вас и питомца погрузиться в эпоху правления Петра Великого и узнать много интересного о дачной жизни первого российского императора и его сестры Натальи Алексеевны, а также историю Крестовского и Петровского островов.

Вы сможете не только узнать секреты старейшего парка города на Неве, но и пообщаться с другими пет-родителями и их любимцами!

Дата: 30 июля.

Время: 17:00.

Место встречи: станция метро «Крестовский остров».

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