Пет-экскурсия по Петроградской стороне в Санкт-Петербурге

Приглашаем на пет-экскурсию «Прогулка по Петроградской стороне» в Санкт-Петербурге!

Северная столица особенно прекрасна в ярких осенних красках. Вы хотите насладиться красотой Санкт-Петербурга на прогулке со своим питомцам, а еще - узнать о городе что-то новое для себя?

6 ноября в 15:00 приглашаем Вас на пет-экскурсию по Петроградской стороне - одной из старейший исторических частей Санкт-Петербурга, на которой в последней трети XIX века началось активное строительство сначала особняков, затем - многоэтажных каменных доходных домов.

На прогулке Вы сможете:

1. Насладиться красками скверов Князь-Владимирский и Красный Курсант.

2. Познакомиться с уличным творчеством - знаменитыми граффити «Ангел Победы», «Синий петух», «Покорители неба и космоса».

3. Попробовать отыскать сову на доходных домах Малого проспекта.

Регистрация обязательна!

Когда: 6 ноября.

Во сколько: 15:00.

Место встречи: станция метро «Спортивная».