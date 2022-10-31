Пет-экскурсия по Петроградской стороне в Санкт-Петербурге
Приглашаем на пет-экскурсию «Прогулка по Петроградской стороне» в Санкт-Петербурге!
Северная столица особенно прекрасна в ярких осенних красках. Вы хотите насладиться красотой Санкт-Петербурга на прогулке со своим питомцам, а еще - узнать о городе что-то новое для себя?
6 ноября в 15:00 приглашаем Вас на пет-экскурсию по Петроградской стороне - одной из старейший исторических частей Санкт-Петербурга, на которой в последней трети XIX века началось активное строительство сначала особняков, затем - многоэтажных каменных доходных домов.
На прогулке Вы сможете:
1. Насладиться красками скверов Князь-Владимирский и Красный Курсант.
2. Познакомиться с уличным творчеством - знаменитыми граффити «Ангел Победы», «Синий петух», «Покорители неба и космоса».
3. Попробовать отыскать сову на доходных домах Малого проспекта.
Регистрация обязательна!
Когда: 6 ноября.
Во сколько: 15:00.
Место встречи: станция метро «Спортивная».