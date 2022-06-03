Пет-экскурсия по паркам Санкт-Петербурга

Приглашаем на пет-экскурсию по паркам Санкт-Петербурга!

Летний сезон открыт, и мы продолжаем знакомить Вас с прекрасными парками города на Неве!

Приглашаем 11 июня на солнечную и интересную пет-экскурсию по Александровскому Парку - одному из старейших парков Санкт-Петербурга.

Вы сможете не только провести время на свежем воздухе, но и познакомиться с единомышленниками, любящими активный образ жизни. А еще увидеть, как Ваш счастливый питомец с радостью совершает новые открытия!

Вас ждут:

1. История петроградского острова.

2. Застройка слободами и истории сохранившихся названий улиц.

3. Тайны памятников Максиму Горькому и Стерегущему.

4. Знакомство с Петропавловской крепостью и архитектурным комплексом Петербурга в миниатюре.

Дата: 11 июня.

Время:14:00.

Место: Санкт-Петербург, парк Александровский, 7.

Встречаемся у станции метро «Чкаловская».

Напоминаем: Не забудьте для прогулки в парке поводок для вашего питомца!