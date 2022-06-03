Пет-экскурсия по паркам Санкт-Петербурга
Приглашаем на пет-экскурсию по паркам Санкт-Петербурга!
Летний сезон открыт, и мы продолжаем знакомить Вас с прекрасными парками города на Неве!
Приглашаем 11 июня на солнечную и интересную пет-экскурсию по Александровскому Парку - одному из старейших парков Санкт-Петербурга.
Вы сможете не только провести время на свежем воздухе, но и познакомиться с единомышленниками, любящими активный образ жизни. А еще увидеть, как Ваш счастливый питомец с радостью совершает новые открытия!
Вас ждут:
1. История петроградского острова.
2. Застройка слободами и истории сохранившихся названий улиц.
3. Тайны памятников Максиму Горькому и Стерегущему.
4. Знакомство с Петропавловской крепостью и архитектурным комплексом Петербурга в миниатюре.
Дата: 11 июня.
Время:14:00.
Место: Санкт-Петербург, парк Александровский, 7.
Встречаемся у станции метро «Чкаловская».
Напоминаем: Не забудьте для прогулки в парке поводок для вашего питомца!