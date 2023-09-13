Пет-экскурсия по осеннему Петербургу
13.09.2023
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Приглашаем на пет-экскурсию по осеннему Петербургу!
Ранняя осень – это яркое, но уже не жаркое солнышко, и теплые дни, которые так хочется сохранить в памяти для того, чтобы согреваться воспоминаниями. Словом, отличное время для прогулки с питомцем – ведь есть возможность узнать что-то интересное о любимом городе и сделать несколько потрясающих фотографий.
17 сентября в 15:00 приглашаем Вас и Вашего четвероногого друга на пет-экскурсию по Крестовскому острову.
Во время прогулки Вы сможете:
- Погрузиться в эпоху правления Петра Великого и узнать много интересного о дачной жизни первого российского императора, а также историю Крестовского и Петровского островов.
- Узнать о том, как Приморский парк Победы, посвященный победам российского морского флота в Великой Отечественной войне, стал местом притяжения жителей и гостей Санкт-Петербурга.
Для участия необходима регистрация.
Ждем Вас!