Пет-экскурсия по осеннему Петербургу

Приглашаем на пет-экскурсию по осеннему Петербургу!

Ранняя осень – это яркое, но уже не жаркое солнышко, и теплые дни, которые так хочется сохранить в памяти для того, чтобы согреваться воспоминаниями. Словом, отличное время для прогулки с питомцем – ведь есть возможность узнать что-то интересное о любимом городе и сделать несколько потрясающих фотографий.

17 сентября в 15:00 приглашаем Вас и Вашего четвероногого друга на пет-экскурсию по Крестовскому острову.

Во время прогулки Вы сможете:

Погрузиться в эпоху правления Петра Великого и узнать много интересного о дачной жизни первого российского императора, а также историю Крестовского и Петровского островов.

Узнать о том, как Приморский парк Победы, посвященный победам российского морского флота в Великой Отечественной войне, стал местом притяжения жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Для участия необходима регистрация.

Ждем Вас!