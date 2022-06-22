Пет-экскурсия по Хамовникам
Из исторического центра Москвы - в эпицентр Гавайской вечеринки!
Приглашаем Вас на Пет-экскурсию по московскому району «Хамовники», где памятники боярского средневековья соседствуют с советским авангардом и стоят бок о бок с жилыми домами.
Маршрут начинается от сквера благоустроенной специально для питомцев территории, где Ваши четвероногие смогут вдоволь порезвиться и пообщаться между собой.
А завершится он на Усачевском рынке, где с 12:00 до 19:00 будет проходить грандиозная вечеринка «Aloha Pet Weekend».
Во время Пет-экскурсии Вы:
1. Познакомитесь с историей района «Хамовники».
2. Услышите интересные истории из жизни его обитателей и их домашних любимцев.
3. Узнаете о местах района, где будут рады Вашим четвероногим.
И, конечно, познакомитесь с единомышленниками, которые так же, как и Вы, любят проводить время с питомцем!
После экскурсии Вы сможете все вместе повеселиться на «Aloha Pet Weekend» и погрузиться в чарующую атмосферу далеких ГАВайев!
Вас ждут:
- консультации специалистов;
- фотозона;
- бесплатный аквагрим;
- мобильный магазин «Четыре Лапы»;
- беспроигрышная лотерея.
Даты и время экскурсий:
- 25 июня в 13:00;
- 26 июня в 15:00.
Регистрация обязательна!