Пет-экскурсия по Хамовникам

Из исторического центра Москвы - в эпицентр Гавайской вечеринки!

Приглашаем Вас на Пет-экскурсию по московскому району «Хамовники», где памятники боярского средневековья соседствуют с советским авангардом и стоят бок о бок с жилыми домами.

Маршрут начинается от сквера благоустроенной специально для питомцев территории, где Ваши четвероногие смогут вдоволь порезвиться и пообщаться между собой.

А завершится он на Усачевском рынке, где с 12:00 до 19:00 будет проходить грандиозная вечеринка «Aloha Pet Weekend».

Во время Пет-экскурсии Вы:

1. Познакомитесь с историей района «Хамовники».

2. Услышите интересные истории из жизни его обитателей и их домашних любимцев.

3. Узнаете о местах района, где будут рады Вашим четвероногим.

И, конечно, познакомитесь с единомышленниками, которые так же, как и Вы, любят проводить время с питомцем!

После экскурсии Вы сможете все вместе повеселиться на «Aloha Pet Weekend» и погрузиться в чарующую атмосферу далеких ГАВайев!

Вас ждут:

консультации специалистов;

фотозона;

бесплатный аквагрим;

мобильный магазин «Четыре Лапы»;

беспроигрышная лотерея.

Даты и время экскурсий:

25 июня в 13:00;

26 июня в 15:00.

Регистрация обязательна!