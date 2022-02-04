Pet-экскурсия по главным площадям Санкт-Петербурга

Приглашаем на pet-экскурсию по главным площадям Санкт-Петербурга!

Площади в Санкт-Петербурге – это маленькие центры нескольких исторических эпох культурной столицы России – царской, советской и современной. Они хранят память обо всех событиях города, какие-то полностью утратили первоначальный облик, а какие-то нисколько не изменились с момента возникновения.

Маршрут pet-экскурсии пролегает от Дворцовой до Сенатской площадей и захватывает такие достопримечательности, как:

Государственный Эрмитаж;

Памятник Николаю I;

Исаакиевский собор;

Медный Всадник;

и другие.

Наш гид — Александра Марачковская: искусствовед, автор экскурсионных маршрутов по Санкт-Петербургу.

Участие в экскурсии бесплатно, по предварительной регистрации.

Количество мест ограничено.

Дата: 12 февраля.

Время: 15:00.

Адрес: г. Санкт-Петербург, выход у ст.метро «Адмиралтейская».