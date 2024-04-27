Пет-экскурсия от Дворцовой до Исаакиевской площадей
27.04.2024
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Площади в Санкт-Петербурге – это маленькие центры нескольких исторических эпох культурной столицы России – царской, советской и современной. Они хранят память обо всех событиях города, какие-то полностью утратили первоначальный облик, а какие-то нисколько не изменились с момента возникновения.
Мы пройдем маршрут от Дворцовой до Исаакиевской площадей и познакомимся с такими достопримечательностями:
- Государственный Эрмитаж и Главный штаб.
- Адмиралтейство.
- Медный Всадник.
- Памятник Николаю I.
- Исаакиевский собор и другими.
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.