Пет-экскурсия от Дворцовой до Исаакиевской площадей

27.04.2024
16

Площади в Санкт-Петербурге – это маленькие центры нескольких исторических эпох культурной столицы России – царской, советской и современной. Они хранят память обо всех событиях города, какие-то полностью утратили первоначальный облик, а какие-то нисколько не изменились с момента возникновения.

Мы пройдем маршрут от Дворцовой до Исаакиевской площадей и познакомимся с такими достопримечательностями:

  • Государственный Эрмитаж и Главный штаб.
  • Адмиралтейство.
  • Медный Всадник.
  • Памятник Николаю I.
  • Исаакиевский собор и другими.

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

Зарегистрироваться.png