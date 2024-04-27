Пет-экскурсия от Дворцовой до Исаакиевской площадей

Площади в Санкт-Петербурге – это маленькие центры нескольких исторических эпох культурной столицы России – царской, советской и современной. Они хранят память обо всех событиях города, какие-то полностью утратили первоначальный облик, а какие-то нисколько не изменились с момента возникновения.

Мы пройдем маршрут от Дворцовой до Исаакиевской площадей и познакомимся с такими достопримечательностями:

Государственный Эрмитаж и Главный штаб.

Адмиралтейство.

Медный Всадник.

Памятник Николаю I.

Исаакиевский собор и другими.

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.