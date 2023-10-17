Пет-экскурсия «Каменный остров»

21 октября в 15:00 приглашаем Вас на Пет-экскурсию «Каменный остров» в Санкт-Петербурге.

Вместе с питомцами:

Прогуляемся по маршруту от Чёрной речки до Каменного острова.

Окунемся в таинственную атмосферу исторического Санкт-Петербурга.

Посетим парки по обеим сторонам от Ушаковского моста, где четвероногие смогут вдоволь порезвиться и пообщаться между собой.

Осенние пейзажи, история знаменитых мест и наши любимцы, которые с удовольствием проводят время на свежем воздухе – это то, что ждет Вас в этот день!

Место встречи: станция метро Черная речка.

Для участия необходима регистрация